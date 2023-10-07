اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 12:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط لصوص السيارات في حملات أمنية بمطروح

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:33 ص
ضبط لصوص السيارات في حملات أمنية بمطروح حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته الملاكى حال توقفها أمام مسكنه.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (سائق وعاطل) وقيامهما بتسليم السيارة لـ ( عامل بمحل كاوتش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ) لتغيير هيئتها وبيعها .
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المستولى عليها، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

سرقه

سرقه السيارات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة