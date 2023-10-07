ضبط لصوص السيارات في حملات أمنية بمطروح

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته الملاكى حال توقفها أمام مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (سائق وعاطل) وقيامهما بتسليم السيارة لـ ( عامل بمحل كاوتش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ) لتغيير هيئتها وبيعها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المستولى عليها، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.