اليوم السابع
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ضبط طالب لإلقائه قطة من نافذة بالقليوبية

السبت، 07 أكتوبر 2023 08:40 م
ضبط طالب لإلقائه قطة من نافذة بالقليوبية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات نقلاً عن حساب بموقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" من نافذة منزل بهدف قتلها، ما أثار استياء المتابعين.
 
بالفحص تم تحديد مُستخدم الحساب والقائم بنشر الفيديو المٌشار إليه، وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية).
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على قيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهته أقر بقيامه بنشره بقصد المزاح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعذيب الحيوان

الداخلية

قطة



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