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ضبط حشيش وبانجو بحوزة تاجرى مخدرات بالأقصر

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:32 ص
ضبط حشيش وبانجو بحوزة تاجرى مخدرات بالأقصر حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة القرنة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو  - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار)
 
 
 

ترويج المخدرات

وزاره الداخليه

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