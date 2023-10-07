ضبط حشيش وبانجو بحوزة تاجرى مخدرات بالأقصر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة القرنة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار)
حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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