اليوم السابع
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ضبط تاجرى عملة في السوق السوداء بالقاهرة

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:34 ص
ضبط تاجرى عملة في السوق السوداء بالقاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية  جهود مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الجيزة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية").. وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاتجار فى النقد الاجنبى

وزاره الداخليه

السوق السوداء

اخبار الحوادث



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