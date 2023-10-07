اليوم السابع
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السبت، 07 أكتوبر 2023 09:49 ص
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ضبط المتهم بقتل عامل طعنا بسلاح أبيض فى منشأة القناطر

السبت، 07 أكتوبر 2023 09:45 ص
ضبط المتهم بقتل عامل طعنا بسلاح أبيض فى منشأة القناطر ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب في منشأة القناطر، نتيجة خلافات بينهما، حيث اعتدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في منشأة القناطر.

توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين مقتل عامل نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، على يد شخص آخر، بسبب خلافات بينهما، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكنوا من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 


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