"صواريخ القسام" تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جلستها المنعقدة الآن

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بإيقاف جلسة الحكومة الإسرائيلية بسبب رشقة صاروخية على تل أبيب، إذ أطلقت "كتائب القسام" رشقات صواريخ من مختلف مناطق غزة باتجاه العمق الإسرائيلي، ردًا على قصف البرج السكني وسط المدينة.

وقال الجناح العسكري لحركة حماس: "ردًا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة، وجّهت كتائب القسام ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخًا صوب تل أبيب"، وكانت "حماس" نفذت أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، اليوم، تضمن عبور مسلحين السياج الحدودي وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

ومع سماع دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها ومدينة القدس المحتلة، قال جيش الاحتلال إنه في حالة حرب، فيما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اجتماع طارئ لمسؤولي الأمن.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وذلك ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس فجر اليوم.