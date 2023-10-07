صحيفة معاريف: تسجيل عشرات المفقودين الإسرائيليين فى محيط قطاع غزة

كتب أحمد جمعة

أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية، السبت، تسجيل فقدان عشرات المفقودين من المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قطاع غزة، مشيرة إلى استمرار المواجهات في سديروت وعدد من المستوطنات المحاذية لغلاف غزة.

فيما كشفت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية عن إلغاء عدد من شركات الطيران الأجنبية لرحلاتها المتجهة إلى إسرائيل.

فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من أسر عدد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، السبت، وذلك ضمن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل فجر اليوم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة.

وأعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، السبت، إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق 5 آلاف صاروخ دفعة واحدة خلال 20 دقيقة، مؤكدا ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين هذا العام بسبب جرائم الاحتلال.

وأشار "الضيف" إلى أن المقاومة الفلسطينية قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، مضيفا : اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة، فيا اهلنا في الداخل والنقب والجليل والمثلث اشعلوا الارض لهيبا تحت اقدام المحتلين.

بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مصادر طبية إسرائيلية، تسجيل 22 قتيل وإصابة 545 آخرين من بينهم 40 في حالة صعبة وحرجة وأسر عدد آخر من المستوطنين، ونشر الإعلام الإسرائيلي صورا تبرز أسر الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنين وجنود الاحتلال من غلاف غزة خلال علمية طوفان الأقصى.

في غزة، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينهم صحفيين اثنين على الشريط الحدودي.

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس أبو حمزة اليوم السبت، أن سرايا القدس الجناح المسلح من حركة الجهاد الإسلامي جزء من هذه المعركة وبجانب إخوانهم في حماس كتفًا إلى كتف.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سيطرت الفصائل الفلسطينية على عدد من المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات في حوالي 10 مناطق داخل مستوطنات جنوب غزة بعد اقتحام مئات المقاومين الفلسطينيين للسياج الحدودي.