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شكرى يدعو لتركيز الجهود الدولية على وقف التصعيد والعنف بالأراضى المحتلة

السبت، 07 أكتوبر 2023 01:38 م
شكرى يدعو لتركيز الجهود الدولية على وقف التصعيد والعنف بالأراضى المحتلة
كتب أحمد جمعة

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ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة.
 
واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الساعات القادمة.

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