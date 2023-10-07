سلطنة عُمان تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

إيمان حنا

أكدت سلطنة عُمان، انها تتابع باهتمام وقلق التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي اللا مشروع للأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدن والقرى الفلسطينية، والذي ينذر بتداعيات خطيرة وتصاعد حدة العنف. وفق وكالة الأنباء العُمانية .

ودعت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين.

وأكدت بأن على المجتمع الدولي والأطراف الدولية الداعمة لجهود استئناف عملية السلام التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، مع التنبيه مجددًا والتأكيد على الضرورة الاستراتيجية لإيجاد حلّ عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.