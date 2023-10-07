رفع 2125 طن تراكمات ومخلفات خلال حملات موسعة بحدائق الأهرام

تواصل محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم حملاتها الموسعة وذلك في إطار خطه عمل يومية لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام.

وشهدت الجهود تنظيم عدد ثلاث حملات مكبرة يومياً لمتابعة حالة النظافة ورفع المخلفات وبإجمالى 42 طن مخلفات يومياً إلى جانب تنظيم حملات أسبوعية مكبرة تستهدف قطع الاراضى الفضاء والبؤر التى تم رصد تراكم للمخلفات بها والتى تصل إلى 250 طن مخلفات يتم رفعها بالحملة الاسبوعية الواحدة مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين حالة النظافة بقطاع حدائق الأهرام.

ووجهت محافظة الجيزة حملاتها بعدد 9 قطع لرفع كافه المخلفات منها وشملت 392ن , 251ن , 37ح، 19ع، 525ز، 251ن، 26س، 212ح، 200ح.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة رصد حالة النظافة يومياً بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وكلف محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل وحى الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أى تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضى الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

كما كلف راشد قطاع هضبة الأهرام بشن حملات على مدار اليوم لمواجهة كافه المخالفات والتعديات على الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع، مشدداً على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفورى حيالها.