رئيس مجلس النواب الأمريكى المعزول: لن أستقيل من مقعدى وسأترشح مجددا فى 2024

كتبت رباب فتحى

أعلن النائب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) أنه لن يستقيل من مقعده ويخطط للترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، نفيًا التقارير التي تفيد بأنه يفكر في التنحي بعد إطاحته المذهلة من منصب رئيس مجلس النواب قبل أيام، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال مكارثى للصحفيين في مبنى الكابيتول الجمعة: "أنا لا أستقيل. لدي الكثير من العمل لأقوم به".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتزم الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، أجاب مكارثي بنعم.

جاءت هذه التعليقات بعد فترة وجيزة من نشر صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، أن مكارثي كان يفكر في الاستقالة من مجلس النواب قبل نهاية فترة ولايته. وبعد هذا التقرير، قالت شبكة سي إن إن إنه من المتوقع أن يتنحى مكارثي، بحسب مصدرين مطلعين على تفكيره.

لكن مكارثى أكد للصحفيين أنه ليس لديه خطط لمغادرة الكابيتول هيل.

وقال: "ما زلت هنا لإنهاء عملي. إذا قمت بأى تغيير ،سأخبركم، لا تأخذوا المعلومة من شخص آخر."

جاءت التكهنات المتعلقة بفترة ولاية مكارثي في الكونجرس بعد أيام من تصويت مجلس النواب لصالح إقالة الجمهوري من كاليفورنيا من منصب رئيس مجلس النواب، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها طرد مشرع من المركز الأول في المجلس.

وصوت ثمانية جمهوريين، بقيادة النائب مات جايتز (جمهوري من فلوريدا)، مع جميع الديمقراطيين الحاضرين لطرد مكارثي من الدور في تصويت 216-210 إلى حد كبير ردًا على إحباطات الحزب الجمهوري بشأن قرارات مكارثي لتجنب إغلاق الحكومة. حصل مشروع القانون المؤقت على موافقة المجلسين بأغلبية ساحقة من الأصوات من الحزبين.