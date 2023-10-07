رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عددا من مشروعات العاصمة الإدارية، بدأها بالمنطقة المركزية للأعمال التى تضم 20 برجا.
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإداريةالسبت، 07 أكتوبر 2023 02:01 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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