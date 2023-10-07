اليوم السابع
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رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:01 م
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات العاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عددا من مشروعات العاصمة الإدارية، بدأها بالمنطقة المركزية للأعمال التى تضم 20 برجا.
 
 

العاصمة الادارية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة



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