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حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: 76 من النواب الشباب وقعوا استمارات تزكية

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:29 م
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: 76 من النواب الشباب وقعوا استمارات تزكية المستشار محمود فوزى
كتب محمد عبد العظيم - تصوير حسن محمد

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قال المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن 76 من النواب الشباب وقعوا على استمارات تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب 106 نائبات سيدات، و53 من النواب المستقلين، و371 من النواب الحزبيين، ليكون إجمالى عدد التزكيات 424 من نواب الشعب.

وأضاف المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفي: حصلنا على تزكية من 424 نائبًا من نواب الشعب وأكثر من مليون و131 ألفا و105 تأييدات من المواطنين. 
 
وأجرى اليوم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024. 
 
وكان في استقبال المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.
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