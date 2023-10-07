حكاية وطن.. مشروعات للمتعافين من الإدمان بعد علاجهم مجانا وفقا للمعايير الدولية

كتب مدحت وهبة

على مدار الـ9 سنوات الماضية نجحت الدولة ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بتوجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مراكز لعلاج مرضى الإدمان وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، كما حرص الصندوق على تقديم أيضا خدمات ما بعد العلاج في إطار إعادة المتعافين في المجتمع مرة أخرى من خلال إتاحة قروض لتمويل مشروعات للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي أيضا التمكين الاقتصادي من خلال تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد استعرضت إنجازات ملفات الوزارة وبرامج الحماية الاجتماعية و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك ناصر الاجتماعي منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتة إلى أن المحاور التى تعمل عليها وزارة التضامن ليست فقط الحماية الاجتماعية، حيث أن الحماية الاجتماعية هى مجموعة من الإجراءات والمزايا التى توفر للمواطن الحد الأدنى من الدخل الشهرى وليس معناها التوقف عن العمل وليس كل من يحصل على دعم يستطيع أن ينتقل إلى النمو لأن هناك فئات غير قادرة على العمل، فكان لابد من تأهيلهم بالقدر الكافي ليعبروا من التضامن إلى جهاز تنمية المشروعات، ولا نعمل فقط فى الريف وإن كانت مشروعاتنا متركزة فى الريف ولكن نعمل فى الريف والحضر والمناطق الصحراوية.

وأضافت الوزيرة فى 2014 العدالة الاجتماعية كانت مطلبا أساسيا من الشعب، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها وبدأت تقر سياسات خاصة بالحماية الاجتماعية لكل طبقات الشعب لمن هم أولى بالرعاية لأنها حقوق، والسياسات اتعملت لكل فئات الشعب وخصصت الموازنات ووصلت موازنة التضامن لموازنة لم تصل إليها من قبل فى عهد الرئيس السيسى الذى كان يوجه دائما بالاهتمام بالفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وجزء من هذه الحماية الاستثمار فى البشر وما نستثمر فيه هما سيتثمروا فى الوطن.