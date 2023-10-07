اليوم السابع
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حبس المتهم بقتل عامل فى منشأة القناطر 4 أيام

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:54 م
حبس المتهم بقتل عامل فى منشأة القناطر 4 أيام كلبش، ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بقتل عامل طعنا بسلاح أبيض فى منشأة القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كلفت النيابة العامة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
 
كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
 
وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان
 
وألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب في منشأة القناطر، نتيجة خلافات بينهما، حيث اعتدى المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
 
ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في منشأة القناطر.
 
توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين مقتل عامل نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، على يد شخص آخر، بسبب خلافات بينهما، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكنوا من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

جرائم القتل

سلاح أبيض



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