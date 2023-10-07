جيش الاحتلال الإسرائيلي: نعيش أوقاتا حرجة ومسلحو حماس يتجولون في المستوطنات

كتب أحمد جمعة

اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بأن تل أبيب تعيش أوقات حرجة، حيث يتجول مسلحون ينتمون لحركة حماس في مستوطنات جنوب غزة.

فيما، أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق حركة حماس لعشرات الصواريخ باتجاه بئر سبع.

بدورها، أعلنت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، السبت، مقتل 22 مستوطنا منذ صباح اليوم منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى.

وتمكنت عناصر من المقاومة الفلسطينية من أسر عدد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، السبت، وذلك ضمن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل فجر اليوم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة.

وأعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، السبت، إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق 5 آلاف صاروخ دفعة واحدة خلال 20 دقيقة، مؤكدا ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين هذا العام بسبب جرائم الاحتلال.

وأشار "الضيف" إلى أن المقاومة الفلسطينية قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، مضيفا : اليوم يستعيد الشعب ثورته ويصحح مسيرته ويعود لمسيرة العودة، فيا أهلنا في الداخل والنقب والجليل والمثلث أشعلوا الأرض لهيبا تحت أقدام المحتلين.

بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مصادر طبية إسرائيلية، تسجيل 22 قتيل وإصابة 545 آخرين من بينهم 40 في حالة صعبة وحرجة وأسر عدد آخر من المستوطنين، ونشر الإعلام الإسرائيلي صورا تبرز أسر الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنين وجنود الاحتلال من غلاف غزة خلال علمية طوفان الأقصى.

في غزة، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينهم صحفيين اثنين على الشريط الحدودي.

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس أبو حمزة اليوم السبت، أن سرايا القدس الجناح المسلح من حركة الجهاد الإسلامي جزء من هذه المعركة وبجانب إخوانهم في حماس كتفًا إلى كتف.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سيطرت الفصائل الفلسطينية على عدد من المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات في حوالي 10 مناطق داخل مستوطنات جنوب غزة بعد اقتحام مئات المقاومين الفلسطينيين للسياج الحدودي.