جولات مكوكية لقيادات البيئة بالمحافظات لمراقبة منظومة قش الأرز.. صور

كتبت منال العيسوي

تشن وزارة البيئة خلال العطلة الرسمية عددا من الجولات برئاسة قياداتها بمحافظات منظومة قش الأرز ، لمتابعة جهود أحكام الرقابة على مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الميدانية المستمرة لمحاور المنظومة، ومنها الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى كالفواخير ومكامير الفحم، إلى جانب عوادم السيارات.

وتوجه الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات في جولة تفقدية بمحافظتي الغربية والبحيرة، للتشديد على إجراءات رصد والحد من حالات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، حيث تلاحظ وجود حالة حرق مكشوف بنطاق مدينه دفره بالغربية، وتم اتخاذ اللازم بالتنسيق مع مدير فرع جهاز شئون البيئة بالغربية ومسئولي النطاق ومسؤولي وزارة الزراعة، تم أيضا رصد نقطه أخرى بنطاق عزبة الدكتور سيد سليمان بنطاق مركز ومدينه كفر الزيات وتم اتخاذ اللازم، كما مر العربي علي محافظة البحيرة بمرافقة مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة م.علي دومه ومسئولي وزارة الزراعة، حيث تم رصد حرق مكشوف بنطاق جمعيه زبيده بمركز ايتاي البارود حرق آخر بمنطقة الرابط شيشت النعام بنطاق مركز ايتاي البارود، وتم اتخاذ اللازم.

في حين، تفقد الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة اوضاع منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة في محافظة الغربية، يرافقه السيد رئيس الإدارة المركزية لفرع الجهاز بالغربية، حيث زار مراكز طنطا وكفر الزيات وبسيون والقرى التابعة لهم، لمتابعة مواقع زراعة الأرز و الحصاد، ومتابعة مواقع تجميع قش الأرز بالرجدية وطريق طنطا الزراعي، حيث شهد اجراءات صيانه أحد معدات الوزارة المؤجرة للمتعهدين، ووجه بضرورة استمرار التوعية بشأن عدم حرق قش الأرز و كذلك توضيح الغرامات المقررة قانونا في حالة الحرق، كما تم تحرير 3 محاضر إثبات حاله لعدد 3حرائق منهم حريق لسيقان السمسم.

ومن جانبه، قام الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة البيئة بجولة ميدانية في محافظة الشرقية، في اطار التنسيق مع السكرتير العام للمحافظة لتعزيز التعاون في عمليات السيطرة على حرائق قش الارز، و إنشاء مجموعة عمل من القيادات التنفيذية المعنية بالأزمة الخاصة بحرق قش الأرز بالمحافظة وتحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، خاصةً أن نسبة الحصاد بمحافظة الشرقية وصلت 41% حتى الآن، حيث تفقد خلال الجولة نطاق مركز منيا القمح وتبين استقرار الاوضاع، كما توجه الى محافظة الدقهلية، والتي يوجد بها 404 الف فدان مزروعة بالأرز ونسبة الحصاد بها وصلت 60%، وتفقد رشاد الوضع بمدينة ميت غمر، وموقع تجميع ميت الفرماوى الذي ضم 5000 طن قش ارز، وتم تحرير عدد 11 محضر مخالفات.

واستهل الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية جولته بمحافظة الغربية بالمرور على مواقع زراعة وحصاد الأرز وتجميع قش الأرز، ومتابعة سير العمل اليومي بمحاور المنظومة بالمحلة الكبرى، للوقوف على مدى إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والإستفادة منها سواء بإستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، حيث تُعد من أكبر المناطق زراعة الأرز بمحافظة الغربية، وذلك بموقع تجميع لقش الأرز لأحد المتعهدين بقرية الهياتم حيث يوجد بالموقع 300 طن، وموقع آخر بالجابرية يوجد به 500 طن يمكن إستخدامه كعلف للماشية.

وخلال الجولة التفقدية تم متابعة قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، كما تم المرور علي موقع لتجميع قش الأرز ببلقينا.

وعقد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية إجتماعًا مع السيد الدكتور محمد رأفت نائب محافظ كفر الشيخ بديوان عام محافظة كفر الشيخ وذلك للتنسيق على تشكيل لجنة تضم كل من جهاز شئون البيئة والقيادات التنفيذية بالمحافظة المعنيين بالسيطرة وأخذ الإجراءات التنفيذية لمجابهة مواقع حرق الأرز، والاستجابة السريعة للبلاغات الخاصة بحرق قش الأرز.

كما تفقد رشاد عددًا من مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم المرور علي موقع بقرية البشاير وتبين وجود به كمية 1000 طن قش أرز سيتم إستخدامها كعلف للماشية، كما تم المرور على موقع آخر بمدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ وتبين قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، حيث رافق رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية خلال جولته المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، وعدد من مسئولى جهاز شئون البيئة، ومدير الادارة الزراعية بالمحلة الكبرى وكفر الشيخ، ومسئولي الجمعيات الزراعية بالمحلة الكبرى وكفر الشيخ.

واختتم الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية جولته بعقد إجتماع مع الدكتورة نجوى العشيري سكرتير عام محافظة الغربية للتنسيق حول زيادة التعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الغربية، حيث أوصى سيادته خلال الإجتماع بالتنسيق بين وزارة البيئة وكل من محافظة الغربية وكفر الشيخ لإنشاء مصنع لتدوير قش الأرز وإنتاج الأخشاب منه.

وفى سياق متصل قامت هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة يرافقها الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع، والدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع الشرقية، بجولة ميدانية بمحافظة الشرقية تم خلالها المرور على معظم نطاق مركز بلبيس والذي بلغ الحصاد بها 70٪؜ من إجمالي 14000 فدان تم زراعتهم هذا العام، ومركز الزقازيق والتى تم حصاد 3000 فدان من جملة 21000 فدان، كما تبين أثناء المرور بنطاق قرية المسلميه بمركز الزقازيق قيام المزارعين بكبس قش الأرز واستخدمه كعلف للماشية.

وأوضحت هدى الشوادفى أنه بالمرور على طريق الزقازيق ديرب نجم تلاحظ إستقرار الأجواء، مضيفة أنه وبمتابعة المحاور بمراكز المحافظة لم يتم رصد أى حرائق بنطاق تلك المحاور.

وأضافت هدى الشوادفى أنه بالمرور الميداني بمحافظة الدقهلية، برفقة الدكتور ماجد السيد مدير فرع جهاز شئون البيئة بالدقهلية تلاحظ من خلال محور مركز المنصورة قيام المزارعين بتحميل ونقل قش أرز مكبوس للإستفادة منه اقتصاديًا، كما تم رصد عمل مسابك ومصانع طوب بمدينة ميت غمر، دون الإلتزام بتنفيذ قرارات السادة المحافظين بغلق المنشآت الملوثة، وتخفيف الأحمال لتلك المنشآت خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، موضحة أنه تم عمل محاضر من قبل فرع المنصورة وفقًا لقرار الإغلاق، كما تلاحظ وجود حريق مخلفات بلدية بنفس نطاق المحور حيث تم التعامل مع الواقعة والإطفاء،

وتابعت أنه تم رصد حريق لحطب قطن بأرض زراعية بقرية طنبارة مركز السنبلاوين، حيث اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، ومشيرة أن المرور الميداني أسفر عن تحرير 4 محاضر (2 قش أرز، 2 مخلفات زراعية ذرة وقش قطن) وإتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين.

واستمرارًا للجولات الميدانية لقيادات وزارة البيئة قام محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي بالمرور على طريق شبرا بنها الحر في نطاق محافظة القليوبية حيث تم رصد بعض الحرائق للمخلفات الزراعية والتى تم التعامل معها من قبل الفلاحين، والتوجيه للفرع لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم رصد تراكمات مخلفات على جانب الطريق مع رصد اشتعالات ببعض البؤر، مشيرًا إلى التنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة للتواصل مع مكتب المحافظ لرفع التراكمات.

وأضاف معتمد أنه بالمرور على الطريق الدولي كفر الشيخ في نطاق محافظة الغربية تبين بلوغ نسبة حصاد الأرز حوالي 40٪؜، مشيرًا أن الوضع شهد إستقرارًا كما لم يتم رصد أي حرائق.

كما قام مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي بالمرور على محور طريق كفر الشيخ المحلة بنطاق محافظتي كفر الشيخ والغربية من مدخل كفر الشيخ وحتى مركز المحلة، مشيرًا إلى رصد العديد من نقاط حرق المخلفات الزراعية، حيث تم التنسيق مع الفرع وإدارات الإرشاد الزراعي لتحرير محاضر للمخالفين.

وفي سياق متصل، قام الدكتور عيد الراجحى مسئول ملف نوعية المياه بوزارة البيئة يرافقه الأستاذ محمود فوزى باحث بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية ، بالمرور على مواقع مختلفة من محافظة الشرقية لمتابعة سير العمل اليومي لمحاور المنظومة، والوقوف على مدى إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وضرورة الإستفادة منها سواء باستخدامها كعلف للماشية أو لعمل كومات سمادية، حيث تبين قيام أصحاب بعض مكامير الفحم النباتى بقرية الزوامل مركز بلبيس بتشغيل المكامير ومخالفة قرار السيد الدكتور محافظ الشرقية رقم 8155لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 وحتى 30/11/2023 ، وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم التواصل مع ادارة الحماية المدنية واحضار سيارات الإطفاء واللودر، بحضور م. محمد فتحى نائب رئيس مجلس بلبيس، م. محمود سعيد رئيس الوحدة المحلية بالزوامل مركز بلبيس محافظة الشرقية، حيث تم إطفاء مكمورة وإزالة جزئية لعدد 2 مكمورة حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.