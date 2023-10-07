توافد الرحلات البحرية السياحية على جزيرة مجاويش بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت شواطيء جزيرة مجاويش توافد عشرات الرحلات السياحية عقب افتتاحها لأول مرة أمام الرحلات السياحية البحرية، وتوافد السياح لها حيث الشواطئ الساحرة التي جذبت السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية للاستمتاع بجمال الطبيعة و الشواطئ الخلابة والمياه الفيروزية والرمال الناعمة.

من جانبه قال حسام عثمان منظم رحلات بحرية لجزيرة مجاويش بالغردقة، إن توافد فى أول أيام افتتاح الجزيرة لاستقبال السياح توافد عشرات المراكب السياحية تقل السياح الأجانب إلى شواطئ جزيرة مجاويش عقب إفتتاحها للرحلات السياحية، لافتا إلى أن استمتاع السياح بممارسة الرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والغوص والغطس على شواطئ الجزيرة التي تملك مياه فيروزية والشعب المرجانية.

وأضاف مسئول تنظيم الرحلات البحرية إلى جزيرة مجاويش أن جزيرة مجاويش ستصبح من الوجهات السياحية الهامة في الغردقة، حيث تمتلك شواطئ حلابة وحازت على إهتمام محافظة البحر الأحمر حيث قامت بتوفير الخدمات السياحية والمرافق التي تخدم الرحلات السياحية للسياح بهدف تنشيط السياحة وجذب مزيد من السائحين على شواطئ الغردقة .

وأشار أن جزيرة مجاويش من أفضل الوجهات السياحية، للسائحين و تقع على بعد سبعة كيلومترات ونصف جنوب شرق شواطئ الغردقة، و موقعها القريب من الغردقة يساعد على تدفق الرحلات البحرية بالإضافة إلى مساحتها الكبيرة.