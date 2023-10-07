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تفحم 3 أشخاص فى حادث تصادم شاحنتين على طريق العوينات بالوادى الجديد

السبت، 07 أكتوبر 2023 01:27 م
تفحم 3 أشخاص فى حادث تصادم شاحنتين على طريق العوينات بالوادى الجديد اسعاف- أرشيفية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وتفحمت جثثهم في حادث تصادم مروع بين شاحنة محملة بالاسمدة الكيماوية والزلط عند نقطة الكيلو 100 على طريق الداخلة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 100 اتجاه الداخلة العوينات وتبين اصطدام شاحنة محملة بالأسمدة الكيماوية مع شاحنة محملة بالزلط واشتعال السيارتين على الفور مما أسفر عن وفاة كلا من سيد ماهر محمد 49 سنة وعبد المجيد محمد عبد المجيد 23 سنة وكلاهما من سوهاج وابراهيم رجب السيد مجهول السن من الدقهلية وتم نقل رفات الضحايا إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 
 

 


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