تعرف على مشروعات حياة كريمة فى مراكز الشباب بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا ، تطورا كبيرا، فى مجال إنشاء وتطوير مراكز الشباب بالمحافظة، لتكون مراكز الشباب منارة ثقافية ورياضية لخدمة أهالى قرى مبادرة حياة كريمة، وتم تطوير وتنجيل الملعب الخاص بمركز شباب تل بني عمران، بتكلفة تصل إلى 250 إلف جنيه، ومجمع حمام السباحة التدريبي بمركز شباب بنى مزار بالمنيا بعدد 3 حمامات سباحة والذي تم إنشاؤه بتكلفة إجمالية قدرها 6 مليون جنيه، كذلك قاعة المناسبات الاجتماعية بمركز شباب بنى مزار والمقامة بتكلفه إجمالية بلغت 300الف جنيه وحمام السباحة التدريبي بمركز شباب بنى مزار بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه.

وتم إنشاء غرف ملحقة بمركز شباب البرجاية بالمنيا بتكلفة 600 ألف جنيه، ومكز شباب نزلة اسطال بمساحة 1700 م وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 3 مليون جنيه، حيث يتكون المركز من مبنى إدارى وملعب وسور ليخدم النشء والشباب من أهالى القرية.

وأيضا شهد مركز شباب قرية جبل الطير القبلية بسمالوط تطورا كبيرا بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و200 ألف جنيه، والتي شملت تطوير المبنى الإداري، السور الخارجي، مدرجات الملعب، وحدات خلع الملابس، ودورات المياه، وصالة جيم، وإنشاء ملعبين نجيل صناعى سباعى وخماسى.

كذلك إنشاء مركز شباب الشرفا، بتجهيز كامل من اعتمادات جهاز مدينة المنيا الجديدة بتكلفة 3 ملايين جنيه تقريبا، وتبلغ مساحته 1500 متر، وتم نقل أصوله من الجهاز لمديرية الشباب والرياضة

بالإضافة إلى الملعب الخماسي بمركز شباب نزلة ثابت بمطاى محافظة المنيا بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه ليخدم الشباب والنشء من أبناء القرية ويساهم فى تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

ومركز شباب قرية جلال الشرقية بمساحة 44 قيراط وبتكلفة 3 مليون جنيه حيث يتكون المركز من مبنى إدارى وملعب خماسي بمساحة 1000 متر وملعب ترابي بمساحة 22x40 متر.

وتم أيضا الملعب الخماسى بمركز شباب المدينة "ج" بالمنيا بتكلفة 700 ألف جنيه. رفع كفاءة حمام السباحة بنادى ناصر بمدينة الفكرية بمركز أبوقرقاص بتكلفة تصل 4.5 مليون جنيه ويضم مبنى إدارى وحمام سباحة.