تعرف على سبب تسمية مقابر كوم الشقافة بالإسكندرية بهذا الاسم

الإسكندرية أسماء على بدر

تعتبر مقابر كوم الشقافة من الأماكن الأثرية المميزة الموجودة بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، ويأتى إليها أفواج عديدة للتمتع بمشاهدة آثار الإسكندرية كجزء من الآثار اليونانية القديمة.

ويرجع سبب تسمية كوم الشقافة هو الاسم العربى الذى أطلق على المنطقة إحياءً للاسم اليونانى القديم وتقع كوم الشقافة فى المنطقة التى قامت بها قرية راكوتيس.. وهو الاسم الذى عرفت به عند الرومان إحياءً للاسم الفرعونى القديم للقرية وهو رع - قد اكتشفت هذه المقبرة "الجبانة" بطريق الصدفة فى عام 1892م .. وتم الكشف عنها نهائياً عام 1900م.

وبدأ الحفر بمنطقة كوم الشقافة عام 1892 إلا إنه اكتشف فتحة فى سقف الجبانة عن طريق الصدفة عام 1900م، والجبانة من نوع الكاتا كومب وهو نوع من المقابر انتشر فى القرون الثلاثة الأولى الميلادية، وجبانة الكاتا كومب هى الجبانة الرئيسية فى منطقة كوم الشقافة وحملت هذا الاسم نظراً للتشابه فى التخطيط بينهما وبين مقابر الكاتا كومب المسيحية فى روما، واسم كاتا كومب اصطلاح يطلق على المقابر المحفورة تحت سطح الأرض.

تعتبر أكبر المقابر الرومانية العامة التى عثر عليها بالإسكندرية وتقع على حدود الجبانة الغربية فى الاسكندرية القديمة وترجع إلى القرن الثانى الميلادى.

تقع هذه المقبرة الأثرية بمنطقة كوم الشقافة فى حى كرموز وخلف مدافن المسلمين الحالية وهذه المنطقة هى جزء من مدينة الإسكندرية القديمة.



احد مقابر كوم الشقافة



الرسومات الفنية على حوائط المقابر



السلم الداخلى للمقابر



مدخل مقابر كوم الشقافة