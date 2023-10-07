تعرف على الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب لـ"حياة كريمة" في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالفيوم بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، اجتماعاَ موسعاً ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

بحضور المهندس محمد عطية استشارى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة عفاف فكرى مدير عام المشروعات واستشارى المشروع وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

تناول الاجتماع، بحث عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات المبادرة وعلى رأسها مشروع خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز اطسا وخزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق ومناقشة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعين.

كما تم مناقشة نهو جميع أعمال الصرف الصحى المقررة بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق ضمن استكمال خطة المد والتدعيم والتى تقوم الشركة حالياً بتسليمها لدار الهندسة تمهيداً لاستلام هذه المشروعات.

وأكد النجار على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ وتذليل المعوقات وسرعة نهو الأعمال بالمشروعات وبالمواصفات والاشتراطات المطلوبة بأسرع وقت ممكن لتحسين الخدمة لمياه الشرب والصرف الصحى بكلا المركزين لتلبية احتياجات المواطنين موضحاً أن الدولة تبذل جهداً كبيراً وتسابق الزمن لسرعة نهو مشروعات المبادرة والتى تعد أضخم مبادرة فى التاريخ المصرى والتى نجحت فى الارتقاء بمستوى الخدمات بالقرى الأكثر احتياجاَ من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.