تعرف على أهم مشروعات وزارة الرى للحماية من السيول

كتبت أسماء نصار

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة نفذت العديد من المشروعات فى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، على رأسها مشروعات للحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء 268 عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 192 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.680 مليار جنيه، وجارى إنشاء 70 عملا صناعيا أخرى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 64 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.330 مليار جنيه، ومن المستهدف إنشاء 69 عملا صناعيا أخرى بمحافظات الصعيد بتكلفة 4.61 مليار جنيه حتى عام 2024.

أما محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح تم إنشاء 1359 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب وبتكلفة 5 مليارات جنيه، وجارى إنشاء 20 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 9.50 مليون متر مكعب وبتكلفة 480 مليون جنيه، ومن المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.60 مليار جنيه.

يشار إلى أن محافظة مرسي مطروح مساء الأربعاء الماضى لموجة من الأمطار التي تراوحت قوتها من متوسطة إلى غزيرة، ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي إسماعيل ووادى الرمل ووادى التواويع بنطاق المدينة، وقد أثرت الأمطار الغزيرة على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة.

وساهمت أعمال الحماية التى نفذتها الوزارة فى حماية مدينة مرسى مطروح من السيول التى تعرضت لها بالأمس حيث نجح السد الركامي الذى قامت الوزارة بإنشاءه مؤخرا بوادي إسماعيل في أول اختبار له - والمنفذ لحماية منطقة الكيلو 4 بالمدينة بتكلفة 11 مليون جنيه - في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي بإجمالي كمية مخزنة بلغت حوالي 175 ألف متر مكعب من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ 250 ألف متر مكعب.

كما قامت المنشآت التي نفذتها الوزارة لحصاد مياه الأمطار “خزانات - آبار نشو “ بتخزين كميات كبيرة من المياه في نطاق المنطقة التي تعرضت للأمطار علما بأنه مدرج أيضا ضمن خطة الوزارة إنشاء سد آخر علي وادي التواويع - والذي يؤثر أيضا علي نفس منطقة الكيلو 4 - وذلك لزيادة قدرة منشات الحماية للتعامل مع اية عواصف مطرية مستقبلية.

كما تم إدراج عملية لإنشاء أعمال حماية بوادي الرمل ضمن خطة الوزارة، حيث تتضمن العملية عمل أحواض تخزين وتدعيم لحواجز إعاقة ركامية قائمة لحماية منطقة الخروبة من أخطار السيول.

كما تم مؤخرا ترسية عملية لتنفيذ أعمال حماية بوادي أم لشطان بنطاق مدينة مرسي مطروح لحماية منطقة القصر من أخطار السيول وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.