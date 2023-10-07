اليوم السابع
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تشييع جنازة الفنان محمد بطاوي بمسقط رأسه فى الفيوم.. صور

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:07 م
تشييع جنازة الفنان محمد بطاوي بمسقط رأسه فى الفيوم.. صور جنازة الفنان محمد بطاوي بمسقط رأسه بالفيوم
الفيوم رباب الجالي

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شيع المئات من أهالي مركز آطسا بمحافظة الفيوم جنازة الفنان الشاب محمد بطاوي الي مثواه الأخير بمقابر عائلته .
 
وكان توفي صباح اليوم الفنان الشاب محمد بطاوي، داخل إحدى مستشفيات القاهرة، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته.
 
ووفقا للمقربين من الفنان الشاب فإنه كان يعاني في الأيام الأخيرة من مشكلات صحية في القلب، وتم نقله لإحدى المستشفيات، فجر اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة قلبية، حيث حاول الأطباء إنعاش القلب ولكن محاولاتهم باءت بالفشل ولفظ أنفاسه الأخيرة.
 
وتم نقل جثمان الفنان المتوفي الي مسقط رأسه، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم وتم تشييع جنازته وحضر المئات من أفراد عائلته وأبناء مركز إطسا وشيعوا جثمانه إلى مقابر عائلته.
 
يذكر أن الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبدالباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و"بـ 100 وش"، وقدم مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبدالباقي.
 
 
جنازة الفنان محمد بطاوي بمسقط رأسه بالفيوم (1)
جنازة الفنان محمد بطاوي بمسقط رأسه بالفيوم 

جنازة الفنان محمد بطاوي بمسقط رأسه بالفيوم (2)
جنازة الفنان محمد بطاوي بمسقط رأسه بالفيوم 

جنازة الفنان محمد بطاوي بمسقط رأسه بالفيوم (3)
جنازة الفنان محمد بطاوي بمسقط رأسه بالفيوم

جنازة الفنان محمد بطاوي بمسقط رأسه بالفيوم (4)
جنازة الفنان محمد بطاوي بمسقط رأسه بالفيوم 

 


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