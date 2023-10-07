اليوم السابع
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السبت، 07 أكتوبر 2023 12:54 م
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ترحيل هارب من 339 سنة سجنا لمصلحة الحماية المجتمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:34 م
ترحيل هارب من 339 سنة سجنا لمصلحة الحماية المجتمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة ترحيل هارب من 339 سنة سجن في قضايا نصب واحتيال  لمصلحة الحماية المجتمعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
 
وكانت قد استجابت وزارة الداخلية لشكوى تم نشرها بإحدى الصحف لملاك عدد من الوحدات بأحد المشروعات السكنية بمنطقة الساحل الشمالى إلتمسوا خلالها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ضد (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المذكور (مدير شركة للإستثمار العقارى مطلوب للتنفيذ عليه فى عدد 112 حكم بتهم "شيك – نصب – تبديد – إستيلاء" بإجمالى مدة حبس بلغت 339 سنة وكفالات مالية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إختبائه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
 
 

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

جرائم النصب

مصلحة الحماية المجتمعية



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