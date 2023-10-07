اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 09:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تخفيضات تصل لـ15%.. افتتاح معرض أهلا مدارس بإدارة قوص التعليمية

السبت، 07 أكتوبر 2023 01:00 ص
تخفيضات تصل لـ15%.. افتتاح معرض أهلا مدارس بإدارة قوص التعليمية معرض اهلا مدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا معرض أهلا مدارس، موضحا أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وبرعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، تم افتتاح، معرض أهلا مدارس لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة والمقام بساحة مدرسة قوص التجارية بنات والذى تنظمه الوحدة المنتجة بالتعاون مع التربية الاجتماعية .
 
وأشار طارق نورالدين مدير عام إدارة قوص التعليمية، إلى أن تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه بضرورة إقامة معارض لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لرفع العناء عن كاهل الأسرة بالتزامن وقرب بدء العام الدراسي .
 
 وأشاد مدير عام تعليم قوص بإقبال المواطنين على السلع المعروضة ، مؤكدا أن معرض أهلا مدارس الذى تم افتتاحه اليوم بساحة مدرسة قوص التجارية بنات يحتوى على أكثر من 50 سلعة بتخفيضات تصل إلى 15% والذى تشارك فيه أكثر من 5 شركات تعرض منتجاتها حتى نهاية سبتمبر الجارى .
 

التربية والتعليم

معرض اهلا مدارس

افتتاح معرض اهلا مدارس بقنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة