تجديد حبس سائق وعامل 15 يوما بتهمة سرقة أموال أحد البنوك فى عابدين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عابدين، تجديد حبس سائق وعامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على أموال أحد البنوك.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من مسئول بأحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بتضرره من إحدى الشركات لخدمات الحراسة ونقل الأموال والمتعاقدة مع البنك محل عمله، لتسليمهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" من البنك محل عمله لإيداعهم بأحد فروع البنك، إلا أنه أثناء تسليم المبالغ المالية بفرع البنك تبين وجود عجز بالمبلغ المالى واتهمهم بالسرقة.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة خاصة بالشركة يستقلها سائق وبصحبته شخصين "طاقم الحراسة" وعامل بالبنك بدائرة قسم مدينة نصر ثان، تم تغير طاقم المأمورية إلى طاقم آخر بالسيارة (سائق، وبصحبته 3 أشخاص "طاقم الحراسة" وبالوصول إلى فرع البنك ولدى قيامهم بتسليم المبالغ المالية تبين وجود العجز، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أفراد الحراسة بالطاقم الثانى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حيث استغل تواجده بمفرده داخل مصعد البنك، أثناء قيام مندوب البنك باتخاذ إجراءات الإيداع وتمكنه من سرقة المبلغ المستولى عليه، وعقب ذلك تواصل مع أحد أصدقائه "فنى مصاعد"، وإعطائه المبلغ لإخفائه (تم ضبطه) وبمواجهته أقر بأنه قام باستبداله بالعملة المحلية من صاحب محل ساعات مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه"، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.