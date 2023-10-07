تأهل فريق هندسة المنصورة الجديدة للمراحل النهائية بمنافسات نزع الألغام عن طريق الروبوت

الدقهلية - محمدالحبشي

تأهل فريق كلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة، إلي الجولات النهائية في منافسات كاسحات الألغام المقامة في مدينة العلمين الجديدة، والتي يشارك فيها الفريق ضمن 400 فريق تقدم للمشاركة بالمسابقة من مختلف الجامعات المحلية والإقليمية والدولية.

ونافس فريق كلية هندسة المنصورة الجديدة، فى التصفيات النهائية مع 40 فريقا تم تصعيده من الجولة الأولى من مختلف الجامعات الدولية والمحلية فى تحديد أماكن الألغام واستخراجها وعمل خريطة بالأماكن الموجود بها ألغام فى وقت قصير.

وقال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن هذه الفعالية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتساهم في تحقيق رؤية مصر نحو صحراء خالية من الألغام ومخلفات الحروب وتأتى هذه المسابقة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأفاد عميد الكلية الدكتور وائل صديق، بأن تنفيذ هذه الفكرة جاء نتيجة مجهودات الطلاب من اليوم الأول للمسابقة وتدور فكرة الروبوت المصمم على اكتشاف أماكن الألغام واستخراجها وعمل خريطة بأماكنها وتم تنفيذ الروبوت بعد عدة إختبارات وخطة عمل مميزة.

وتتلخص فكرة المسابقة بتصميم وتنفيذ روبوت قادر على اكتشاف أماكن الألغام واستخراجها وعمل خريطة بأماكنها ويتم التنافس بين الفرق في منطقة رملية بمساحة 20 متر *20 متر ذات طبيعة وظروف قاسية لمدة محددة.

وقدمت الدكتورة "سارة البهلول" الدعم للطلاب المشاركين من كلية الهندسة والممثل لجامعة المنصورة الجديدة، والمكون من أحمد الشامي، عبد الرحمن عوض، محمود بدر الدين، على صقر، عمر ناصر، علاء عبد الناصر، حسن عاطف، عمرو عبد الوهاب، محمد الكيلاني، وتحت اشراف كلا من الدكتور اسماعيل عز، المدرس المساعد بكلية الهندسة، الدكتورة بسنت رمضان المعيده بهندسة المنصورة الجديدة.