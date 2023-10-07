اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 08:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

بيان أممى عاجل حول تجدد القتال والهجمات فى سوريا

السبت، 07 أكتوبر 2023 07:00 ص
بيان أممى عاجل حول تجدد القتال والهجمات فى سوريا الحرب فى سوريا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان مشترك، الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء تجدد موجة الأعمال العدائية في شمال سوريا، مناشدا جميع الأطراف الحرص على تجنب المدنيين.

وفي بيان مشترك، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية، مهند هادي، إن "الهجمات القاتلة التي تم الإبلاغ عنها أمس على عدة مواقع هي تذكير صارخ بأن الأزمة تدمر المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وناشد المسؤولان جميع الأطراف الحرص المستمر على تجنب المدنيين والمراكز المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

 


الحرب فى سوريا

سوريا

اخبار سوريا

الامم المتحده

دمشق

حمص



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة