اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بايدن قد يجتمع بالرئيس الصينى على هامش قمة "أبيك" الشهر القادم

السبت، 07 أكتوبر 2023 06:00 ص
بايدن قد يجتمع بالرئيس الصينى على هامش قمة "أبيك" الشهر القادم الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، بأن لقاءه بالرئيس الصينى شى جين بينغ، على هامش قمة "أبيك" المقرر عقدها شهر نوفمبر المقبل بمدينة سان فرانسيسكو، محتمل.

وردا على سؤال حول احتمال عقد اجتماع مباشر مع الزعيم الصيني، قال بايدن "لم يتم الإعداد لمثل هذا الاجتماع، لكنه محتمل".

ولم يتواصل بايدن و شي جين بينغ، منذ اجتماعهما في نوفمبر الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وأوضح مسؤولو البيت الأبيض في السابق، أنهم يأملون في أن يجري الرئيسان محادثات قريبا، ويعمل مسؤولو الإدارة على إقناع الصين بالموافقة على عقد اجتماع.

وأعلن السيناتور الأمريكي مايك كرابو، أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري ستزور الصين الأسبوع المقبل، وتأمل في لقاء رئيس البلاد شي جين بينغ.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادرها أن البيت الأبيض بدأ في التخطيط لاجتماع محتمل بين الرئيس جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ شهر نوفمبر المقبل في كاليفورنيا.

يذكر أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، الذي يضم 19 دولة إضافة إلى هونغ كونغ وتايوان، من المقرر أن تعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في منتصف نوفمبر المقبل.


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