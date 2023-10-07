انقطاع مياه الشرب اليوم فى مدينة شربين بمحافظة الدقهلية 6 ساعات للصيانة

الدقهلية - شريف الديب

تشهد مدينة شريين بمحافظة الدقهلية انقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق، بسبب أعمال الصيانة وقد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه اليوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً، عن المناطق التالية (منطقة المستشفى العام - عزبة الجزار - عزبة وهدان - أرض النادى - شارع المركز - شارع السلك - عزبة مدكور - حى السلام).

وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط طرد قطر 600 مم GRB خط طرد محطة صرف أرض النادى بمدينة شربين.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين أثناء فترة انقطاع المياه.

وطالب محافظ الدقهلية من رئيس مركز ومدينة شربين بمتابعة أعمال الصيانة حتى يتم الانتهاء من تلك الأعمال لسرعة عودة الخدمة للمواطنين