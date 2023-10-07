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انطلاق عملية التصويت فى انتخابات المجلس الوطني الاتحادى 2023 بالإمارات

السبت، 07 أكتوبر 2023 09:09 ص
انطلاق عملية التصويت فى انتخابات المجلس الوطني الاتحادى 2023 بالإمارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادى 2023
وكالات

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انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بدولة الإمارات، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

ويتنافس 298 مرشحاً على 20 مقعداً في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أم من خارجها، والذي سينتهي في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه بتوقيت الإمارات.

وسيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات في مركز الانتخاب الرئيس في «مركز أبوظبي للطاقة»، بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل مساء اليوم.

 


انتخابات المجلس الوطني الاتحادى 2023

المجلس الوطني الاتحادى 2023

الإمارات

انتخابات الإمارات



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