اليوم السابع: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يتقدم بأوراق ترشحه بالانتخابات

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: أبرزها المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

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الهيئة الوطنية للانتخابات: قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب ومليونا و130 ألف تأييد من المواطنين.. المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.. المستشار محمود فوزى: المرشح الرئاسى يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية.. ملتزمون بأحكام الدستور والقانون وقرارات «الهيئة الوطنية».. ونريد أن نعلى من الأخلاق والمنافسة الشريفة فى الانتخابات



«مدبولى» يشارك فى احتفالية إطلاق «عام الإيسيسكو للشباب».. ويؤكد: قضايا الشباب أولوية للرئيس السيسى والدولة المصرية.. رئيس الوزراء يؤكد أهمية التضامن والسلام لخلق بيئة داعمة للتنمية والازدهار.. ويعلن: إطلاق صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامى

الرئيس السيسى يتابع موقف أحداث غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجى.. . ويوجه بتكثيف الاتصالات لاحتواء الموقف ومنع التصعيد



«التموين»: لحوم بلدى بـ240 جنيها للكيلو فى المجمعات الاستهلاكية.. تنوع مصادر استيراد اللحوم المجمدة من عدة مناشئ لتعزيز المخزون الاستراتيجى.. و«المصيلحى» يوجه باستمرار زيادة ضخ المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين

رئيس حملة المرشح الرئاسى فى مؤتمر صحفى: 740 ألفا من التأييدات جاءت من السيدات.. أكثر من نصف مليون تأييد من الشباب أقل من 35 سنة.. أى شخص محب للمرشح عبد الفتاح السيسى يعتبر نفسه جزءا من الحملة المرشح الرئاسى يدعو جميع المواطنين إلى الاشتراك الإيجابى.. ونريد أن نعلى من الأخلاق والمنافسة الشريفة فى الانتخابات



الفصائل الفلسطينية تطلق العملية العسكرية طوفان الأقصى.. 5 آلاف صاروخ على المستوطنات الإسرائيلية ومقتل أكثر من 40 إسرائيليا وإصابة أكثر من 750 آخرين.. استشهاد 160 فلسطينيا وإصابة نحو ألف آخرين

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