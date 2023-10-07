اليوم السابع
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الولايات المتحدة تعرض على بولندا تسليم باتريوت إلى كييف مقابل القبة الحديدية

السبت، 07 أكتوبر 2023 05:00 ص
الولايات المتحدة تعرض على بولندا تسليم باتريوت إلى كييف مقابل القبة الحديدية الجيش الأوكرانى - أرشيفية
وكالات

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ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن الولايات المتحدة عرضت على بولندا نقل جزء من أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا، مقابل قيام واشنطن بتزويد وارسو بمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن صاحب هذه المبادرة يمكن أن يكون السيناتور الأمريكي كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند).

وأشارت الصحيفة إلى أنه ناقش الخطة الأربعاء الماضي، بمؤتمر صحفي مغلق في البنتاجون.

وقال فان هولين لصحيفة "بوليتيكو" إنه يرى بولندا شريكا واعدا في المخطط المقترح". 

وأوضح: "يمكن لبولندا نشر أنظمة باتريوت الخاصة بها في أوكرانيا، ومن الطبيعي القيام بهذا النوع من المقايضة".

وأكدت الصحيفة، أن "مثل هذه المقترحات، من بين أمور أخرى، تعكس التشاؤم في واشنطن بشأن احتمالات تزويد كييف بمساعدة مالية كبيرة من الميزانية الأمريكية".

 ورفضت إسرائيل في السابق طلبات من أوكرانيا والولايات المتحدة، لتزويد كييف بالقبة الحديدية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الخميس، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا، أن برلين ستزود كييف قبل الشتاء المقبل بنظام آخر للدفاع الجوي من طراز "باتريوت" بعد تدميرها بصواريخ "كينجال" الروسية في شهر مايو.

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا توقف توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، فسوف "يبقى أمامها أسبوع لتعيشه".

ويتكبد نظام كييف خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد الفاشل، بحيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة أن قواتها شنت خلال الأسبوع الماضي 14 ضربة مكثفة على مواقع البنية التحتية الأوكرانية، مضيفة أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 3.9 ألف فرد.


حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

روسيا

بولندا

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الناتو



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