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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة تحذر رعاياها فى إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى

السبت، 07 أكتوبر 2023 09:25 م
الولايات المتحدة تحذر رعاياها فى إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى بلينكين
وكالات

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طلبت سفارة الولايات المتحدة فى إسرائيل من مواطنيها التحلى باليقظة إثر الهجوم المباغت الذى شنته الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل، شمل تسلل مسلحين واستهداف نقاط أمنية وإطلاق صواريخ، بحسب "روسيا اليوم".

ونشرت السفارة تحذيرا أمنيا قالت فيه "تراقب السفارة الأمريكية عن كثب الوضع الأمنى نتيجة الصواريخ التى يتم إطلاقها من غزة عبر جنوب ووسط إسرائيل، بما فى ذلك تل أبيب والقدس".

وذكّر البيان المواطنين الأمريكيين بضرورة اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة خلال الحوادث الأمنية التى تشمل إطلاق قذائف الهاون والصواريخ والتى غالبا ما تحدث دون سابق إنذار.

وأفاد البيان بأن موظفى السفارة يحتمون حاليا فى أماكنهم بينما يستمر منع موظفى الحكومة الأمريكية من السفر إلى غزة والمناطق الواقعة ضمن سبعة أميال منها.

ونصحت السفارة رعاياها بتحميل التطبيق المجانى لقيادة الجبهة الداخلية لقوات الدفاع الإسرائيلية على هواتفهم لتلقى تنبيهات الأمن والسلامة فى الوقت الفعلي.

واختتمت السفارة بيانها بالقول "إنها تواصل مراجعة الوضع الأمنى وستقدم معلومات إضافية حسب الحاجة".


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