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الوطنية للانتخابات: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى يتقدم بأوراق ترشحه فى ثالث أيام تلقى الطلبات

السبت، 07 أكتوبر 2023 05:32 م
الوطنية للانتخابات: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى يتقدم بأوراق ترشحه فى ثالث أيام تلقى الطلبات المستشار أحمد بندارى
كتب إبراهيم قاسم

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أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء اليوم الثالث من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى تقدم المستشار الدكتور محمود فوزي الممثل القانوني لطالب الترشح عبد الفتاح السيسي، بطلب ترشح الأخير، وبحوزته تزكيات من أعضاء مجلس النواب، فضلًا عن نماذج تأييد المواطنين الصادرة عن مكاتب التوثيق والشهر العقاري.
 
وقال المستشار بنداري والذي يترأس أيضًا لجنة تلقي طلبات الترشح، في تصريحات صحفية له اليوم، إن وكيل طالب الترشح عبد الفتاح السيسي وممثله القانوني، قدم ضمن الأوراق 424 تزكية نيابية، فضلًا عن عدد تقريبي من التأييدات يناهز مليون و131 ألف تأييد يجري حاليا فحصها لإعلان الحصر العددي الدقيق لها.
 
وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بإجراء عملية فحص نماذج التأييد، وأن العدد الدقيق لها سيتم إعلانه مع القائمة المبدئية للمرشحين.
 
وأكد المستشار بنداري، أن لجنة تلقي طلبات الترشح لا تزال منعقدة وفقا للجدول الزمني حتى 14 أكتوبر الجاري.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 اكتوبر للاعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.
 
 
 

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