اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 11:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الوطنية للانتخابات: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى المتقدم الوحيد حتى الآن

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:18 م
الوطنية للانتخابات: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى المتقدم الوحيد حتى الآن الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات كان بسبب استكمال بعض الأعضاء لمددهم القانونية.
 
وأكد أن اليوم الثالث شهد حضور الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لتقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر المرشح الوحيد حتى الآن قدم طلبات الترشح. 
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أسامة كمال عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أنه تم رصد عدد طلبات التأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعدد التزكيات، ووجد أنها تفوق العدد المطلوب، أما التوكيلات فيجرى فحصها. 
 
 

الهيئة الوطنية للانتخابات

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

الرئيس السيسى

المستشار وليد حمزة

المستشار أحمد البندارى

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

وليد حمزة

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

اليوم السابع بلس

تشكيل الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

قانون الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: هدفنا مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية

السبت، 07 أكتوبر 2023 08:39 م

غلق باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية فى اليوم الثالث للتقديم

السبت، 07 أكتوبر 2023 05:00 م

الهيئة الوطنية للانتخابات: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تقدم بأوراق ترشحه بالانتخابات الرئاسية رسميا .. قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب ومليون و130 ألف تأييد من المواطنين

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:48 م

وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يقدم أوراق ترشحه بالانتخابات الرئاسية

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:10 م

رئيس الوفد يتقدم بأوراق ترشحه بالانتخابات الرئاسية بعد غد الإثنين

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة