وقال المتحدث باسم شركة النقل الجوي وفي حديثه عن هذه القضية: "تم إلغاء رحلة AI139 من نيو دلهى إلى تل أبيب فى 07 أكتوبر ورحلة العودة AI140 من تل أبيب إلى نيودلهي حرصًا على مصلحة وسلامة ضيوفنا وطاقمنا".

يذكر أن حركة حماس أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل واخترق عناصر منها الداخل الإسرائيلى مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات في حدث وصفه الساسة الإسرائيلون بالفشل الاستخباراتى.