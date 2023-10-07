النرويج تخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية 20% فى 2024

وكالات

تخطط النرويج، العضوة فى حلف شمال الأطلسى المتاخمة لروسيا، لزيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 20 بالمئة في عام 2024، وفقا لمشروع قانون المالية الذى عرض الجمعة، بحسب سكاى نيوز.

وتقترح حكومة يسار الوسط زيادة هذه الميزانية إلى 90.8 مليار كرونه (7.8 مليار يورو) العام المقبل بزيادة قدرها 15 مليار كرونه مقارنة بالعام الحالى.

ويمثل هذا 1.8 بالمئة من اجمالي الناتج المحلى لدولة الشمال الغنية، أى أقل من نسبة 2 بالمئة التى يطلبها الحلف الأطلسى.

وتنوي النرويج التي لها حدود مشتركة مع روسيا تمتد على طول 198 كيلومترا في القطب الشمالى، بلوغ هذا الهدف في عام 2026.

يتضمن المبلغ بشكل خاص 7.5 مليار كرونه من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في إطار برنامج يمتد لعدة سنوات (2023-2027) وتبلغ قيمته 75 مليار كرونه من المساعدات المدنية والعسكرية التي اعتمدتها أوسلو.

وبما أن الحكومة أقلية في البرلمان، فهي تحتاج إلى دعم الأحزاب الأخرى لاعتماد هذه النصوص التي قد يتم تعديلها.