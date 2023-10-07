المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق وعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ج.ا" 34 سنة سائق و" ب.ا.ع" 39 سنة عامل ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين ، بدائر مركز أخميم بسوهاج

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم ،عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية ،وتم القبض على المتهمين وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.