المشدد 6 سنوات لمتهم بإحراز مخدرى الحشيش والشابو في سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.م.ف" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز الحشيش المخدر والشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي بدائرة مركز أخميم بسوهاج.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلته مفادها قيام المتهم بإحراز الحشيش المخدر، والشابو وجوهر الميثامفيتامين ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.