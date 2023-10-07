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المستشار محمود فوزى: لقاءات جماهيرية فى كل المحافظات بدءا من الأسبوع المقبل

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:41 م
المستشار محمود فوزى: لقاءات جماهيرية فى كل المحافظات بدءا من الأسبوع المقبل المستشار محمود فوزى
كتب سمير حسنى - تصوير حسن محمد

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أعلن المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إطلاق صفحة وسائل التواصل الاجتماعي، ونعمل على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطة الحملة ورؤية المرشح الرئاسة.

أضاف المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفى، كما ستقوم الحملة بعقد لقاءات نخبوية وجماهيرية ننتقل في جولات ميدانية إلى أهالينا في كل محافظة ابتداء من الأسبوع القادم، واستقبال من نستطيع إن نستقبله، ونرحب أيضا بالأشقاء والأصدقاء الراغبين في التعرف عن قرب على الصورة ورؤيتنا وخطتنا المستقبلية.

 

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