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المستشار محمود فوزى ردا على سؤال "اليوم السابع": فئة الشباب أولوية الحملة

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:44 م
المستشار محمود فوزى ردا على سؤال "اليوم السابع": فئة الشباب أولوية الحملة محمد الجالى
رامى محيى الدين

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قال المستشار محمود فوزى، خلال المؤتمر الصحفى الأول للإعلان عن الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي، ردا على سؤال الزميل محمد الجالى مدير تحرير اليوم السابع: نحن نستهدف جميع المحافظات، وخطابنا موجه لجميع المصريين، ونستهدف بشكل أساسى ومباشر فئة الشباب هي أولويات الحملة.

وتابع المستشار محمود فوزى: خصصت في أكثر من فقرة في حديثى عن الإعلام، وسنعتمد الشفافية والعلانية وسوف نقوم بإعلان كل أنشطتنا، وبالنسبة لاجتماعاتنا العامة سيتم دعوة أخوتنا الصحفيين والإعلاميين وسنعلن في صفحتنا على الرسمية على وسائل التواصل حتى لا تختلط المسارات.  

 


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