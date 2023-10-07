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المستشار محمود فوزى: تحية لكل راغبى الترشح لانتخابات الرئاسة ومستعدون للتواصل

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:47 م
المستشار محمود فوزى: تحية لكل راغبى الترشح لانتخابات الرئاسة ومستعدون للتواصل المستشار محمود فوزى
كتب محمد عبد العظيم - تصوير حسن محمد

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قال المستشار محمود فوزى، الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، إننا نقدم تحية لكل راغبي الترشح ونحن ننظر لهم بعين الاحترام الواجب، وندعوهم إلى خوض المنافسة الانتخابية بشرف، وتنافس بما يعكس الأصالة والحضارة المصرية المترسخة فينا".

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال مؤتمر صحفي: "نحن في حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على استعداد تام وكامل للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول إلى هذا المشهد المشرف الذي يليق بمصر والمصريين وهذا وقت العمل واستكمال الحلم وبناء المستقبل الأفضل".

وأجرى اليوم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024. 
 
وكان في استقبال المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.
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