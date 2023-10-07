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المرشح عبد الفتاح السيسي يجري الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية اليوم..صور

السبت، 07 أكتوبر 2023 09:37 ص
المرشح عبد الفتاح السيسي يجري الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية اليوم..صور المرشح عبد الفتاح السيسي يجري الكشف الطبي
محمد الجالى

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أجرى المرشح عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، الكشف الطبى للتقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمستشفى العاصمة الادارية الجديدة، حيث كان في استقباله بالمستشفى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية ومستشارها القانوني.
 
وشهد مستشفى العاصمة الادارية الجديدة، صباح اليوم السبت، حضور المرشح عبد الفتاح السيسي، لإجراء الكشف الطبى، وذلك من خلال 4 عيادات طبية، وهي النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والرمد والجراحة والباطنه والقلب.
 
حيث أتم إجراء كافة الفحوصات الطبية وفقا لقوائم التحاليل اللازمة والتى حددتها المجالس الطبية المتخصصة، حيث سيتم إرفاق نتائج الفحص الطبي على أن يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حال تقدم المرشح بأوراقه للترشح رسميا.

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