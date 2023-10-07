اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 01:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المرشح عبد الفتاح السيسى يجرى الكشف الطبى بمستشفى العاصمة الإدارية (إنفوجراف)

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:38 ص
المرشح عبد الفتاح السيسى يجرى الكشف الطبى بمستشفى العاصمة الإدارية (إنفوجراف) المرشح عبد الفتاح السيسى يجرى الكشف الطبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى المرشح عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، الكشف الطبى للتقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمستشفى العاصمة الادارية الجديدة، حيث كان في استقباله بالمستشفى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية ومستشارها القانوني.

وشهد مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم السبت، حضور المرشح عبد الفتاح السيسي، لإجراء الكشف الطبى، وذلك من خلال 4 عيادات طبية، وهي النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والرمد والجراحة والباطنه والقلب.

حيث أتم إجراء كل الفحوصات الطبية وفقا لقوائم التحاليل اللازمة والتى حددتها المجالس الطبية المتخصصة، حيث سيتم إرفاق نتائج الفحص الطبي على أن يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حال تقدم المرشح بأوراقه للترشح رسميا.

1
 
 
2
 

الرئيس السيسى

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

مرشحي الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

اليوم السابع بلس

تشكيل الهيئة الوطنية للِانتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة