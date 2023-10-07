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الكويت تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع فى قطاع غزة وتؤكد دعمها للشعب الفلسطينى

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:23 م
الكويت تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع فى قطاع غزة وتؤكد دعمها للشعب الفلسطينى
إيمان حنا

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أعربت وزارة الخارجية  الكويتية عن قلق الكويت البالغ حيال تطورات الأحداث الأخيرة والتصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. وفق "كونا" .

وأكدت الوزارة ، في بيان لها اليوم السبت ، دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف الدائر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الاستيطاني.

كما أكدت على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه‏ وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية محذرة من أن استمرار دائرة العنف دون إيقافها وردع المتسببين بها من شأنه تقويض جهود السلام وحل الدولتين.

 

 

 


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