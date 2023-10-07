الفصائل الفلسطينية تعلن أسر مستوطنين وجنود إسرائيليين جنوب غزة

كتب أحمد جمعة

تمكنت عناصر من المقاومة الفلسطينية من أسر عدد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، السبت، وذلك ضمن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في غزة ضد جيش الاحتلال الاسرائيلى.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل فجر اليوم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة.

بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مصادر طبية إسرائيلية، تسجيل 22 قتيل وإصابة 545 آخرين من بينهم 40 في حالة صعبة وحرجة وأسر عدد آخر من المستوطنين، ونشر الإعلام الإسرائيلي صورا تبرز أسر الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنين وجنود الاحتلال من غلاف غزة خلال علمية طوفان الأقصى.

في غزة، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بينهم صحفيين اثنين على الشريط الحدودي.

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس أبو حمزة اليوم السبت، أن سرايا القدس الجناح المسلح من حركة الجهاد الإسلامي جزء من هذه المعركة وبجانب إخوانهم في حماس كتفًا إلى كتف.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سيطرة الفصائل الفلسطينية على عدد من المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات في حوالي 10 مناطق داخل مستوطنات جنوب غزة بعد اقتحام مئات المقاومين الفلسطينيين للسياج الحدودي.