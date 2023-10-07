"الطاقة المتجددة" تخاطب 23 مستثمرا لتسلم الأراضى المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة أرسلت خطابات لـ23 مستمثرا الذين وقعوا اتفاقيات تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى قدرات تصل إلى 100 ألف ميجا وات لبدء تسليم الأراضى التي تم تخصيصها على مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب سواهج وغرب النيل، ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى إنتاج الهيدروجين اﻷخضر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى تم إنشاؤه موخراً ساهم في سرعة اتخاذ القرارات والتيسير على المستثمرين لبدء تنفيذ مشروعاتهم في هذا المجال، بالإضافة إلى القانون الذى تم طرحه بمجلس النواب موخرا كل هذه الأجراءات تعمل على جذب المستثمرين.

ويرى المصدر أن السياسات التى اتبعتها الدولة المصرية بشكل عام و وزارة الكهرباء بشكل خاص خلال الفترة الماضية جعلت المستثمر لديه ثقة فى التعامل مع الحكومة المصرية والدخول في مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام والهيدروحين اﻷخضر بشكل خاص على أرض مصر، موضحا أن الالتزام بصرف المستحقات المالية وتذليل العقبات و سهولة الإجراءات كانت سبب رئيسي في جذب السياحة.