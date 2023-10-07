الصحف العالمية اليوم: محاكمة ترامب بتهمة الاحتيال فى نيويورك الثلاثاء.. هيلارى كلينتون: دونالد الأقرب للمنافسة فى انتخابات 2024 وعلينا هزيمته.. حكومة سوناك مسئولة عن أكبر زيادة فى ضريبة الدخل منذ 50 عاما

كتبت رباب فتحى

تناولت الصحف العالمية اليوم عددا من القضايا أبرزها استمرار محاكمة ترامب بتهمة الاحتيال فى نيويورك الثلاثاء، واعتراف هيلارى كلينتون بأن ترامب الأقرب للفوز بترشيح الحزب لانتخابات 2024.

الصحف الأمريكية

نيويورك تايمز: استمرار محاكمة ترامب بتهمة الاحتيال فى نيويورك الثلاثاء

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن محاكمة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب بتهمة الاحتيال ستستمر في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل بعد أن رفضت محكمة الاستئناف أحدث محاولة لوقف الإجراءات.

وكان محامو ترامب قد جادلوا بأن المحكمة يجب أن تنتظر الاستئناف على حكم ما قبل المحاكمة قبل المضي قدمًا. وبدأت المحاكمة يوم الاثنين.

وفي حكم صدر الأسبوع الماضي، أدان قاضي نيويورك آرثر إنجورون الرئيس السابق وآخرين يعملون في منظمة ترامب بتهمة الاحتيال المالي. وأمر إنجورون بحل شركات ترامب في الولاية، مما أنهى فعليًا قدرته على إدارة أعماله العقارية.

وترفع المدعية العامة في نيويورك، ليتشيا جيمس، دعوى قضائية ضد ترامب، بتهمة تقديم بيانات مالية كاذبة ومضللة للتوسط في الصفقات.

وفي طلبهم لوقف المحاكمة، قال محامو ترامب إن الحل "سيُلحق بلا شك ضررًا جسيمًا وغير قابل للإصلاح ليس فقط لـ [ترامب والمتهمين الآخرين] ولكن أيضًا للأبرياء غير الأطراف والموظفين الذين يعتمدون على الكيانات المتضررة في معيشتهم".

وأضافوا أن إلغاء تراخيص الأعمال "دون محاكمة ودون سبب يجعل التشغيل القانوني للشركة مستحيلاً"، وفقاً لطلبهم، الذي زعموا أن إنجورون "لا يفهم بوضوح نطاق الفوضى التي أحدثها قراره".

وبدت محكمة الاستئناف متعاطفة مع هذه الحجة. وفي يوم الجمعة، أوقفت أمر إنجورون بتزويد المحكمة بقائمة من شركات ترامب في الولاية، والتي سيتم حلها جميعًا بموجب حكمه. وسوف تستمر عمليات الحل إذا سمحت محكمة الاستئناف ــ التي لم تبت بعد في استئناف ترامب ــ لحكم إنجورون.

وتقدم محامي ترامب باستئناف ضد الحكم الصادر في 26 سبتمبر الماضي، والذي صدر قبل أقل من أسبوع من بدء المحاكمة. غيّر الحكم نطاق المحاكمة، التي تركز الآن في المقام الأول على تحديد ما إذا كان ترامب سيضطر إلى دفع غرامة لارتكابه الاحتيال، ربما لا تقل عن 250 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن المحاكمة لا تشمل وجود هيئة محلفين، لإنها قضية مدنية، لذا لن يواجه ترامب عقوبة السجن إذا ثبتت إدانته.

وكانت هذه أحدث محاولة من فريق ترامب لوقف المحاكمة. وفي 28 سبتمبر ، رفضت محكمة الاستئناف طلباً بإلغاء المحاكمة بأكملها، وسمحت لها بالبدء في 2 أكتوبر. حتى أن ترامب حاول رفع دعوى قضائية ضد إنجورون، على الرغم من أنه انتهى به الأمر إلى إسقاط الدعوى يوم الخميس.

وقال مكتب جيمس إنه على استعداد لمناقشة تأجيل تنفيذ حكم إنجورون إلى ما بعد المحاكمة، واتخاذ قرار بشأن ستة مطالبات متبقية في الدعوى المرفوعة ضد ترامب والمتهمين الآخرين – ولكن فقط إذا استمرت المحاكمة كما هو مقرر، حسبما قال كبير مساعدي المدعي العام دينيس فان في رسالة إلى محكمة الاستئناف.

هيلارى كلينتون تعترف: ترامب الأقرب للمنافسة فى انتخابات 2024 وعلينا هزيمته

قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة فى 2016 إن أنصار الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب قد يحتاجون إلى "إلغاء برمجتهم" كما لو كانوا أعضاء في طائفة دينية.

وقالت السيدة الأولى السابقة لشبكة "سى إن إن" الأمريكية "للأسف، الكثير من هؤلاء المتطرفين… يتلقون أوامرهم من دونالد ترامب، الذي لم يعد لديه أي مصداقية بأي مقياس".

وأضافت "إنه في ذلك فقط لنفسه. وهو الآن يدافع عن نفسه في الدعاوى المدنية والدعاوى الجنائية. ومتى ينفصلون عنه؟ لأنه في مرحلة ما ربما تكون هناك حاجة إلى إلغاء برمجة رسمية لأعضاء الطائفة. ولكن يجب أن يحدث شيء ما."

وخسرت كلينتون الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في عام 2016.

وقضى الملياردير أربع سنوات في السلطة قبل أن يخسر أمام جو بايدن في عام 2020. ورفض ترامب قبول تلك الخسارة، وأجج هجوم 6 يناير المميت على الكونجرس. أدى ذلك إلى عزله للمرة الثانية، والتي نجا منها، مثل الأولى. ويواجه الآن 91 تهمة جنائية (17 تتعلق بتخريب الانتخابات) وتهديدات مدنية متنوعة، لكنه مع ذلك هو المرشح الجمهوري الواضح لمواجهة بايدن مرة أخرى في العام المقبل، وفقا للشبكة.

وقالت كلينتون: “أعتقد، للأسف، أنه سيكون المرشح وعلينا أن نهزمه. وعلينا أن نهزم أولئك الذين ينكرون الانتخابات، كما فعلنا في 2020 و[في انتخابات منتصف المدة] 2022. وعلينا أن نكون أكثر ذكاءً بشأن الطريقة التي نحاول بها تمكين الأشخاص المناسبين داخل الحزب الجمهوري.

وكانت كلينتون تتحدث بعد سقوط كيفن مكارثي، الذي أصبح أول رئيس لمجلس النواب الأمريكي يطرده حزبه بفضل المتطرفين المؤيدين لترامب.

ووصفت كلينتون ترامب بأنه "شعبوي استبدادي يسيطر حقا على الاحتياجات والرغبات العاطفية والنفسية لجزء من السكان وقاعدة الحزب الجمهوري".

وقالت إن الجمهوريين "يرون فيه شخصًا يتحدث نيابة عنهم، وهم مصممون على الاستمرار في التصويت له، وحضور مؤتمراته الانتخابية وارتداء بضائعه، لأنه لأي سبب كان هو وشكله السلبي للغاية من السياسة يتردد صداها لدى الجمهوريين".

وأضافت "ربما لا يحبون المهاجرين. ربما لا يحبون المثليين أو السود أو المرأة التي حصلت على ترقية في العمل لم يحصلوا عليها. ايا كان السبب."

رئيس مجلس النواب الأمريكى المعزول: لن أستقيل من مقعدى وسأترشح مجددا فى 2024

أعلن النائب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) أنه لن يستقيل من مقعده ويخطط للترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، نفيًا التقارير التي تفيد بأنه يفكر في التنحي بعد إطاحته المذهلة من منصب رئيس مجلس النواب قبل أيام، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال مكارثي للصحفيين في مبنى الكابيتول الجمعة: "أنا لا أستقيل. لدي الكثير من العمل لأقوم به".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتزم الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، أجاب مكارثي بنعم.

جاءت هذه التعليقات بعد فترة وجيزة من نشر صحيفة بوليتيكو، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، أن مكارثي كان يفكر في الاستقالة من مجلس النواب قبل نهاية فترة ولايته. وبعد هذا التقرير، قالت شبكة سي إن إن إنه من المتوقع أن يتنحى مكارثي، بحسب مصدرين مطلعين على تفكيره.

لكن مكارثي أكد للصحفيين أنه ليس لديه خطط لمغادرة الكابيتول هيل.

وقال: "ما زلت هنا لإنهاء عملي. إذا قمت بأى تغيير ،سأخبركم، لا تأخذوا المعلومة من شخص آخر."

جاءت التكهنات المتعلقة بفترة ولاية مكارثي في الكونجرس بعد أيام من تصويت مجلس النواب لصالح إقالة الجمهوري من كاليفورنيا من منصب رئيس مجلس النواب، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها طرد مشرع من المركز الأول في المجلس.

وصوت ثمانية جمهوريين، بقيادة النائب مات جايتز (جمهوري من فلوريدا)، مع جميع الديمقراطيين الحاضرين لطرد مكارثي من الدور في تصويت 216-210 إلى حد كبير ردًا على إحباطات الحزب الجمهوري بشأن قرارات مكارثي لتجنب إغلاق الحكومة. حصل مشروع القانون المؤقت على موافقة المجلسين بأغلبية ساحقة من الأصوات من الحزبين.

الصحف البريطانية:

في خطوة سرية من شأنها جمع 40 مليار جنيه استرليني سنويا..

مؤسسة بريطانية: حكومة سوناك مسئولة عن أكبر زيادة فى ضريبة الدخل منذ 50 عاما

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية نتائج تحليل جديد كشف أن حكومة رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك هي المسئولة عن أكبر زيادة في ضريبة الدخل منذ عقود في خطوة سرية من شأنها جمع 40 مليار جنيه استرليني سنويا.

وسيقوم دافعو الضرائب في الشريحة الأعلى بدفع ما يزيد عن 3700 جنيه إسترليني سنويًا كضرائب نتيجة لتجميد عتبات ضريبة الدخل لمدة ست سنوات بحلول 2027-2028، وفقًا لحسابات مؤسسة "القرار" البريطانية.

وفي نتائج من المرجح أن تثير غضب المحافظين الذين يضغطون على ريشي سوناك لخفض الضرائب، وجدت المؤسسة البحثية أنها ستكون أكبر زيادة ضريبية في بريطانيا منذ 50 عامًا على الأقل بحلول الوقت الذي يتم فيه تنفيذ التجميد بالكامل.

وقال آدم كورليت، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "القرار": "إن التخلي عن رفع العتبات الضريبية المعتادة (بما يتماشى مع التضخم) هو وسيلة مجربة ومختبرة للحكومات لزيادة الإيرادات بطريقة خفية".

لكن ما يبرز هو الحجم الأكبر بكثير من المتوقع للزيادة الضريبية التي فرضتها الحكومة بقيمة 40 مليار جنيه استرليني. إن حقيقة الزيادة الضريبية الأكبر والمستمرة منذ خمسين عاماً على الأقل هي السبب وراء أن أي حديث عن التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات سوف يُنظر إليه حتماً في السياق الأوسع لبعض الزيادات الضريبية الأكبر بكثير، وفقا للصحيفة.

وتأتي هذه النتائج بعد أيام من توقيع أكثر من 30 نائبا من حزب المحافظين على تعهد بعدم التصويت لصالح أي زيادات ضريبية أخرى.

ويواجه سوناك اتهامات هذا العام باستخدام "ضريبة خفية" على الدخل من شأنها أن تجلب أكثر من ضعف المبلغ الذي رصده في الميزانية، مع ارتفاع تكلفة المعيشة بأسرع معدل منذ ثلاثة عقود.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الإعلان عن تجميد عتبات الضرائب الشخصية لمدة أربع سنوات – الإعفاء الضريبي الشخصي وعتبات المعدلات الأعلى لضريبة الدخل – لأول مرة في ميزانية 2021 عندما كان سوناك مستشارًا.

وكان من المتوقع بعد ذلك جمع 8 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بمجرد طرحه بالكامل في 2025-2026. وتم استكمال ذلك بتمديد السياسة لمدة عامين في بيان خريف العام الماضي حتى 2027-2028، وإضافة تجميد عتبات التأمين الوطني لأصحاب العمل.ومع ذلك، فإن سرعة التضخم في الآونة الأخيرة "زادت بشكل كبير" من حجم هذه الزيادة الضريبية، حسبما ذكر المركز، الذي يركز على تحسين مستويات المعيشة لذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط.

بعد فوز حزب العمال فى الانتخابات الفرعية ..

رئيس وزراء اسكتلندا يعترف بتأثير أزمة تكلفة المعيشة على خطط الاستقلال

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف يواجه مطالب بإعادة التفكير في خططه للاستقلال بعد فوز حزب العمال "الزلزالي" في الانتخابات الفرعية في روثرجلين وهاميلتون ويست الذي هدد العشرات من مقاعد الحزب الوطني الاسكتلندي.

واعترف رئيس الوزراء بأن حزبه عانى من "ليلة صعبة" بعد أن هزم مايكل شانكس من حزب العمال الحزب الوطني الاسكتلندي بشكل شامل بفوزه بما يقرب من 59% من الأصوات، وهو فوز فاق التوقعات بكثير.

وأدى ذلك إلى دعوات خاصة وعامة من داخل الحزب الوطني الاسكتلندي يوم الجمعة إلى يوسف لإعادة التفكير في اقتراحه المثير للجدل بأن الفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات العامة المقبلة سيكون بمثابة تفويض لفتح مفاوضات حول استقلال اسكتلندا مع وستمنستر.

وقال منتقدوه إن نتيجة الانتخابات الفرعية، التي انخفض فيها دعم الحزب الوطني الاسكتلندي بمقدار 15 ألف صوت مقارنة بالانتخابات العامة لعام 2019، كانت دليلا واضحا على أن الناخبين كانوا أكثر اهتماما بأزمة تكلفة المعيشة.

وقال يوسف: "المسئولية تقع على عاتقي بالتأكيد"، لكنه نفى أنه اضطر إلى تغيير استراتيجيته الاستقلالية بشكل كبير. وأضاف: "علينا أن نتحدث عما يعنيه الاستقلال للناس في حياتهم اليومية"، لكنه أقر بأن رسالة الحزب بشأن الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون "أكثر وضوحًا ".

وقد عارض أحد كبار النواب ذلك. وقالوا: "إن أسوأ درس نتعلمه من روثرجلين هو أننا بحاجة إلى دفع الاستقلال بقوة أكبر". "يحتاج الحزب إلى أن يصبح واقعيًا ويعود إلى وضع الاستماع."

وقال كير ستارمر، زعيم حزب العمال في المملكة المتحدة، لنشطاء الحزب المبتهجين إنهم "فجروا الأبواب" في الحملة الانتخابية، وحققوا تأرجحا بنسبة 20% في مقعد يُنظر إليه على أنه مؤشر لفرص حزب العمال في الانتخابات العامة في اسكتلندا.